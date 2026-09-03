विधानसभा में खुलासा: पंचायत भवन, रेस्ट हाउस में संवर रहा भविष्य, 177 स्कूलों का अपना भवन नहीं

सीमावर्ती क्षेत्रों में पंजाबी को दूसरी भाषा बनाने से सरकार का इन्कार

पंजाब से सटे हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में पंजाबी भाषा के महत्व के बावजूद सरकारी स्कूलों में पंजाबी शिक्षकों की कमी गंभीर बनी हुई है। विधानसभा में सरकार ने खुलासा किया कि प्रदेश में पंजाबी भाषा के 100 स्वीकृत शिक्षकों के पदों में से 37 पद अभी भी रिक्त हैं। सबसे ऊना जिले में 22 पद खाली पड़े हैं। नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा के सवाल के जवाब के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का दावा है कि जॉब ट्रेनी नीति के तहत 17 पदों पर भर्ती की कार्रवाई चल रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में केवल 63 पंजाबी शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 37 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार चंबा में तीन, कांगड़ा में दो, शिमला में एक, सिरमौर में तीन, सोलन में छह और ऊना में 22 पद रिक्त हैं। पंजाब से सटे क्षेत्रों में पंजाबी भाषा को द्वितीय भाषा या वैकल्पिक विषय के रूप में लागू करने की संभावना को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश के स्कूलों में पहले से ही हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीन भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही हैं। ऐसे में चौथी भाषा को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।