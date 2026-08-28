Shimla News: कानोडी सड़क का मरम्मत कार्य शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। शहर से सटी धामी पंचायत के कानोडी बाजार की सड़क का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। लोगों की मांग के बाद वार्ड सदस्य राकेश शर्मा की ओर से सड़क का मरम्मत का कार्य किया है। स्थानीय निवासी बंटी शर्मा ने बताया कि सड़क की मरम्मत के बाद इसे कुछ दिनों तक सुरक्षित रखना जरूरी है। उन्होंने लोगों से मांग की है कि मरम्मत के बाद करीब चार से पांच दिन तक सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही न की जाए। इससे सड़क को मजबूती से सेट होने का समय मिलेगा। संवाद
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