Shimla News: सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट डालने पर कारोबारी गिरफ्तार
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
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विधानसभा के बाहर हुए धरने से जुड़ा है मामला
एआई से तैयार तस्वीर फेसबुक पर की थी शेयर
अदालत ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल विधानसभा के बाहर पुलिस जवानों के धरना-प्रदर्शन की भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में सदर थाना पुलिस ने लोअर बाजार के कारोबारी कर्मचंद भाटिया को गिरफ्तार किया है।
आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने कारोबारी के खिलाफ वीरवार को मामला दर्ज किया था। कर्मचंद भाटिया संत श्री रविदास धर्म सभा के अध्यक्ष भी हैं। पुलिस के अनुसार कर्मचंद भाटिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विधानसभा के बाहर पुलिस जवानों के धरना-प्रदर्शन से संबंधित पोस्ट अपलोड की थी। जांच में सामने आया कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने पोस्ट में इस्तेमाल तस्वीर को एआई आधारित एप की मदद से तैयार कर फेसबुक पर अपलोड करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी को वीरवार को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस पोस्ट तैयार करने और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि भ्रामक पोस्ट किस उद्देश्य से तैयार की गई और इसे कितने लोगों तक पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री के प्रसार को गंभीरता से लिया है। पुलिस का कहना है कि विधानसभा और पुलिस से जुड़ी फर्जी जानकारी से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में लोगों से किसी भी सूचना को सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले उसकी पुष्टि करने की अपील की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर तथ्यहीन या भ्रामक सामग्री प्रसारित कर कानून का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच सदर थाना पुलिस कर रही है।
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एआई से तैयार तस्वीर फेसबुक पर की थी शेयर
अदालत ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल विधानसभा के बाहर पुलिस जवानों के धरना-प्रदर्शन की भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में सदर थाना पुलिस ने लोअर बाजार के कारोबारी कर्मचंद भाटिया को गिरफ्तार किया है।
आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने कारोबारी के खिलाफ वीरवार को मामला दर्ज किया था। कर्मचंद भाटिया संत श्री रविदास धर्म सभा के अध्यक्ष भी हैं। पुलिस के अनुसार कर्मचंद भाटिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विधानसभा के बाहर पुलिस जवानों के धरना-प्रदर्शन से संबंधित पोस्ट अपलोड की थी। जांच में सामने आया कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने पोस्ट में इस्तेमाल तस्वीर को एआई आधारित एप की मदद से तैयार कर फेसबुक पर अपलोड करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी को वीरवार को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस पोस्ट तैयार करने और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि भ्रामक पोस्ट किस उद्देश्य से तैयार की गई और इसे कितने लोगों तक पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री के प्रसार को गंभीरता से लिया है। पुलिस का कहना है कि विधानसभा और पुलिस से जुड़ी फर्जी जानकारी से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में लोगों से किसी भी सूचना को सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले उसकी पुष्टि करने की अपील की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर तथ्यहीन या भ्रामक सामग्री प्रसारित कर कानून का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच सदर थाना पुलिस कर रही है।
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