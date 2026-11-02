रणजी मुकाबला: धर्मशाला में विकेटों की पतझड़, हिमाचल 153, राजस्थान 78 पर ढेर
हिमाचल और राजस्थान के बीच धर्मशाला में शुरू हुए रणजी मुकाबले में विकेटों की झड़ी लग गई। पहले दिन 20 विकेट गिरे। टॉस जीतकर राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया।
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हिमाचल और राजस्थान के बीच धर्मशाला में शुरू हुए रणजी मुकाबले में विकेटों की झड़ी लग गई। पहले दिन 20 विकेट गिरे। टॉस जीतकर राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पूरी टीम 78 रनों पर ढेर हो गई। करण लांबा ने सर्वाधिक 24 रन बनाए, जबकि महिपाल लोमरोर ने 20 रन का योगदान दिया। हिमाचल की ओर से अभिषेक कुमार ने 9.3 ओवर में 14 रन देकर पांच विकेट झटके। जितेंद्र राणा ने तीन खिलाडि़यों को आउट किया। जवाब में हिमाचल की टीम भी कुछ खास नहीं कर सकी।
हिमाचल ने पहली पारी में 153 रन बनाए और 75 रन की बढ़त हासिल की। विकेटकीपर बल्लेबाज अंकुश बैंस ने 78 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 56 रन बनाए। पुखराज मान ने 42 और वैभव काल्टा ने 15 रन का योगदान दिया। राजस्थान की ओर से साहिल धवन ने 14 ओवर में 50 रन देकर पांच विकेट हासिल किए। अनिकेत चौधरी ने तीन और दानिश विजय भांभू ने दो विकेट चटकाए। पहली पारी में 75 रन से पिछड़ने के बाद राजस्थान ने दूसरी पारी में दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट खोए आठ रन बना लिए थे। अभी राजस्थान की टीम 67 रन पीछे है।