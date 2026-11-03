{"_id":"6ae963514609d9e51b05bf41","slug":"sarvesh-sharma-drone-funding-fraud-iit-jodhpur-investigation-2026-11-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: जोधपुर गया ही नहीं सर्वेश शर्मा, ड्रोन प्रतियोगिता में भागीदारी पर आईआईटी ने उठाए सवाल; जानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ड्रोन विकसित करने के नाम पर 3.5 करोड़ रुपये की फंडिंग मंजूर होने का दावा करने वाले छात्र सर्वेश शर्मा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सर्वेश न तो जोधपुर गया था और न ही आईआईटी जोधपुर की ओर से ड्रोन प्रतियोगिता में उसका पंजीकरण मिला है। आईआईटी के जनसंपर्क विभाग ने प्रतियोगिता में उसकी भागीदारी से मना किया है। ऐसे में चौथा स्थान हासिल करने का दावा भी सवालों के घेरे में आ गया है। विज्ञापन

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इस खुलासे के बाद आशंका जताई जा रही है कि सर्वेश साइबर ठगों के जाल में फंसा हुआ था। हालांकि, ठगी किसने और किस तरीके से की, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। आईआईटी जोधपुर और कोणार्क कोर की ओर से 17 और 18 जुलाई को ड्रोन प्रतियोगिता करवाई गई। सर्वेश ने इसी प्रतियोगिता में भाग लेने और चौथा स्थान हासिल करने का दावा किया था। इस संबंध में संस्थान के प्राचार्य चंद्रशेखर और सर्वेश के पिता संजीव शर्मा के बयानों में भी अंतर सामने आया है। प्राचार्य के अनुसार सर्वेश ने उन्हें बताया था कि वह ट्रेन से जोधपुर जाकर प्रतियोगिता में शामिल हुआ। पिता का कहना है कि बेटे ने ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात बताई थी।

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सर्वेश ने 27 अक्तूबर को डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (डीआईओ) को ईमेल भेजकर साइबर ठगी की शिकायत भी की थी। इसमें उसने अनुबंध और प्रतियोगिता में चौथा स्थान मिलने के प्रमाणपत्र का उल्लेख किया था। जांच मेंपता लगाया जाएगा कि सर्वेश किन लोगों के संपर्क में था, उसे प्रतियोगिता और फंडिंग से संबंधित दस्तावेज किसने उपलब्ध करवाए और 3.5 करोड़ की मंजूरी का दावा किस आधार पर किया गया। कंपनी के पंजीकरण, डीआईओ से हुए पत्राचार और व्हाट्सएप ग्रुप में साझा संदेशों की भी पड़ताल होगी। इधर, तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से गठित जांच कमेटी मंगलवार को बहुतकनीकी संस्थान बड़ू पहुंच सकती है। कमेटी को पूरे प्रकरण के सभी पहलुओं की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपनी है।

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