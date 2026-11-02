पुरानी व्यवस्था बहाल: शीतकालीन में दिसंबर और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में फरवरी में ही वार्षिक परीक्षाएं

छुट्टियों का नया शेड्यूल तैयार करना बना चुनाैति

हालांकि, प्रस्ताव को लागू करने में छुट्टियों का नया शेड्यूल तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम में अंतर के कारण शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों का अवकाश कैलेंडर अलग-अलग है। ऐसे में परीक्षाओं का समय एक करने और फरवरी से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए मौजूदा छुट्टियों की व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव करना पड़ता। इससे व्यावहारिक दिक्कतें सामने आईं। निदेशालय ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद प्रस्तावित बदलाव फिलहाल लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। इससे स्कूलों में परीक्षाएं और शैक्षणिक सत्र पहले की तरह अलग-अलग समय पर ही संचालित होंगे।