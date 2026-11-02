फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Rangers celebrated Diwali with children.

Shimla News: रेंजर्स ने बच्चों के साथ मनाई दिवाली

Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Rangers celebrated Diwali with children.
शिमला। सेंट बीड्स कॉलेज शिमला के हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के रेंजर्स ने सोमवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंजन घर के बच्चों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान रेंजर्स ने बच्चों को घर का बना खाना, कस्टर्ड और हस्तनिर्मित खिलौने बांटे। उपहार पाकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। रेंजर्स ने बच्चों के साथ समय बिताया और त्योहार की खुशियां साझा कीं। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना और उनमें आपसी प्रेम व सहयोग की भावना बढ़ाना था। कार्यक्रम में स्काउट्स एंड गाइड्स के सेवा, सहयोग और दूसरों की देखभाल के मूल्यों को भी प्रदर्शित किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed