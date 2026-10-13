फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Ramlila is also being staged in Harinagar of Baluganj.

Shimla News: बालूगंज के हरीनगर में भी हो रहा रामलीला का मंचन

Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Ramlila is also being staged in Harinagar of Baluganj.
शिमला। बालूगंज स्थित हरीनगर में रामा कला केंद्र हरीनगर द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। मंगलवार रात सीता स्वयंवर प्रसंग का मंचन किया गया। प्रसंग में मिथिला नरेश जनक की प्रतिज्ञा को दर्शाया गया। उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। इसके बाद सीता ने राम के गले में वरमाला पहनाई। इस दौरान श्रीराम का पात्र शुभम ने, लक्ष्मण का राहुल ने, हनुमान का दिक्षु ने, सीता का हिमेश ने, रावण का सन्नी ने, मेघनाद का पात्र मनवीर, बाली का पात्र चंद्र ने, अंगद का पात्र पंकज और दशरथ का पात्र अनिल मेहता निभा रहे हैं। केंद्र के प्रधान अनिल मेहता ने यह जानकारी दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें