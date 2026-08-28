फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Raksha Bandhan celebrated with great enthusiasm in the Kyonthal region.

Shimla News: क्योंथल क्षेत्र में धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन

Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Raksha Bandhan celebrated with great enthusiasm in the Kyonthal region.
जुन्गा (शिमला)। राजधानी से सटे क्योंथल और जुन्गा क्षेत्र में शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। भाइयों ने भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें उपहार भेंट किए। जुन्गा बाजार में दिनभर खूब चहल-पहल रही। हालांकि, ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन का असर स्थानीय कारोबार पर भी देखने को मिला। महिलाओं ने एचआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाया। ग्रामीण क्षेत्रों में बस रूट कम होने के कारण कई महिलाओं को इस सुविधा का पूरा लाभ नहीं मिल सका। वरिष्ठ नागरिकों ने रक्षाबंधन से जुड़ी पुरानी परंपराओं को याद किया। उन्होंने बताया कि पहले रक्षाबंधन के अवसर पर पुरोहित मौली बांधते थे। बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की परंपरा 1980 के दशक में अधिक प्रचलित हुई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें