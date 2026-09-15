हिमाचल: धर्मशाला स्टेडियम की आउटफील्ड खराब, भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए महिला मैच पर संशय

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 29 सितंबर से प्रस्तावित भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए महिला टीमों के बीच मल्टी डे मुकाबले पर संशय बन गया है। लगातार हो रही बारिश ने मैदान की आउटफील्ड को नुकसान पहुंचाया है। स्टेडियम के कई हिस्सों से हरी घास पूरी तरह गायब हो चुकी है। इन स्थानों पर बड़े-बड़े पैच नजर आ रहे हैं। मैच से पहले आउटफील्ड को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार करना हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

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मैदान सूखने का नहीं मिल रहा समय

धर्मशाला स्टेडियम में बारिश के पानी की तुरंत निकासी के लिए आधुनिक सब-एयर सिस्टम लगाया गया है। बारिश रुकते ही यह सिस्टम तेजी से पानी खींचकर मैदान से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा मैदान और आउटफील्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी एक विशेषज्ञ निजी कंपनी के पास है। इसके बावजूद लगातार बारिश और हवा में अत्यधिक नमी के कारण घास को उबरने का पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। बारिश के चलते मैदान पूरी तरह सूख नहीं पा रहा है। इससे आउटफील्ड की स्थिति लगातार खराब हो रही है। मैच से पहले मैदान को खेलने लायक बनाने के लिए एचपीसीए प्रबंधन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है।