Shimla News: एचपीयू में 186 नियुक्तियों की जांच को लेकर प्रदर्शन

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एसएफआई इकाई अध्यक्ष आशीष चौहान और इकाई सचिव मुकेश राणा ने कहा कि 2 सितंबर को कुलपति से मुलाकात कर मामला उठाया था। कुलपति ने सरकार को न्यायिक समिति गठित करने का प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी थी। छात्रों ने सरकार से प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों की न्यायिक जांच होने तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बनाए रखने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई।