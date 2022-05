{"_id":"6294f630378de155646a85f9","slug":"prohibited-medicines-worth-crores-were-sold-by-making-fake-seals-challan-presented-in-special-court-of-nalagarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"Banned medicines Case: फर्जी मुहर बनाकर बेचीं करोड़ों की प्रतिबंधित दवाएं, नालागढ़ की विशेष अदालत में चालान पेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 31 May 2022 05:00 AM IST