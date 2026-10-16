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Shimla News: चेक बाउंस मामले में उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
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Proclaimed offender arrested in cheque bounce case
शिमला। चेक बाउंस मामले में अदालत से अपराधी घोषित किए मंडी निवासी कमल किशोर को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को 14 अक्तूबर को चक्कर रोड स्थित जंकयार्ड से पकड़ा गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मामला करीब दो लाख रुपये की राशि से संबंधित है। इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अदालत में पेश नहीं हो रहा था। इसके चलते एसीजेएम-2 शिमला की अदालत ने पिछले साल 25 जून को उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। थाना सदर शिमला की पुलिस टीम ने 14 अक्तूबर को चक्कर रोड स्थित जंकयार्ड में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। संवाद
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