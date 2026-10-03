Shimla News: जूडो स्पर्धा में प्रिया, काजल और स्नेहा का जीत से आगाज

प्रदेशभर से 250 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखमराज्य जूडो संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश चौहान ने बताया कि खेल परिसर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आगाज हो गया है।