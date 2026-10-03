Shimla News: जूडो स्पर्धा में प्रिया, काजल और स्नेहा का जीत से आगाज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:57 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:57 PM IST
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खेल परिसर में जूडो चैंपियनशिप का आगाज
प्रदेशभर से 250 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के इंदिरा गांधी खेल परिसर में शनिवार से दो दिवसीय राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आगाज हो गया। प्रतियोगिता के पहले दिन प्रिया, काजल, स्नेहा, प्रियंका, नितिश, राहुल और सूर्यांश समेत कई खिलाड़ियों ने अपने-अपने वर्ग में जीत के साथ शुरुआत की। प्रतियोगिता में प्रदेशभर के करीब 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
राज्य जूडो संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश चौहान ने बताया कि खेल परिसर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता कैडेट और जूनियर वर्ग में आयोजित की जा रही है। राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता के समापन पर विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।
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प्रदेशभर से 250 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के इंदिरा गांधी खेल परिसर में शनिवार से दो दिवसीय राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आगाज हो गया। प्रतियोगिता के पहले दिन प्रिया, काजल, स्नेहा, प्रियंका, नितिश, राहुल और सूर्यांश समेत कई खिलाड़ियों ने अपने-अपने वर्ग में जीत के साथ शुरुआत की। प्रतियोगिता में प्रदेशभर के करीब 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
राज्य जूडो संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश चौहान ने बताया कि खेल परिसर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय जूडो चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता कैडेट और जूनियर वर्ग में आयोजित की जा रही है। राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता के समापन पर विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।
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