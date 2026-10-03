Shimla News: पैरोल से लौटा कैदी, बैग में ले आया चरस व प्रतिबंधित दवाएं

यह मामला उस समय सामने आया जब बंदी के बैग समेत अन्य सामान की एक्स-रे बैगेज मशीन से जांच की गई। इस दौरान संदिग्ध पदार्थ होने की आशंका हुई। जेल कर्मियों ने सामान की गहनता से तलाशी ली तो उसमें 16.11 ग्राम चरस और 57 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद हुईं।