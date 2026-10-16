Shimla News: आईजीएमसी से 36 डॉक्टरों को चमियाना शिफ्ट करने की तैयारी

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आईजीएमसी के 15 प्रमुख ऑपरेशन थियेटर, रोबोटिक सर्जरी, पेन क्लिनिक और आपातकालीन सेवाओं के संचालन में एनेस्थीसिया विभाग की अहम भूमिका है। ऐसे में फैकल्टी की संख्या कम होने से नियमित और आपातकालीन, दोनों तरह की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है।