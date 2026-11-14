Shimla News: न्यू शिमला में कल सात घंटे बिजली रहेगी गुल
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के साथ लगते न्यू शिमला क्षेत्र में 16 नवंबर को बिजली बोर्ड पावर कट लगाने जा रहा है। बोर्ड का कहना है कि इस दौरान 11 केवी खलीनी-न्यू शिमला में एचटी लाइन पर प्री-विंटर मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस कारण 16 नवंबर को न्यू शिमला के सेक्टर-2, सेक्टर-3, सेक्टर-4, रझाणा और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत उपमंडल खलीनी के असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रविंद्र ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया कि मौसम के अनुकूल होने पर ही यह शटडाउन लिया जाएगा, अन्यथा अगले दिन यह काम किया जाएगा। संवाद
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