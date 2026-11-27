Shimla News: गुम्मा पंप में आज लगेगा बिजली कट
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में 28 नवंबर को बिजली कट लगाया जाएगा। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पेयजल पंप भी बंद रहेंगे जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। इससे लोगों को पेयजल सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिजली बोर्ड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के कई फीडरों पर आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाना है। इसके तहत गुम्मा लोकल, रमन, सेरी और दराबला के अलावा दराबला एक और दराबला दो फीडरों पर भी मरम्मत कार्य किया जाएगा। विद्युत उपमंडल मशोबरा के सहायक अभियंता ने बताया कि बिजली कट सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहेगा। संवाद
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