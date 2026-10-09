Shimla News: सब्जी मंडी से कार्ट रोड तक बिजली रहेगी बंद

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शिमला। राजधानी में सर्दियों से पहले बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विद्युत बोर्ड 10 को मरम्मत कार्य करने जा रहा है। इस कारण 11 केवी डीडीएल फीडर और पुरानी सब्जी मंडी स्थित जुड़े सब स्टेशन और नई सब्जी मंडी से जुड़े क्षेत्रों में मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके चलते कार्ड रोड, घोड़ा सराय, होटल महामाया, परिमहल, ब्राह्मण सभा और होटल कॉम्बरमेयर सहित आसपास के इलाकों में बिजली बंद रहेगी। विद्युत उपमंडल रिज के असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर लाल सिंह ने बताया कि सुबह 10 से शाम पांच बजे तक बिजली बंद रहेगी।