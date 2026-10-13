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Shimla News: लोअर छकड़याल और पटगैहर में आज पावर कट

Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
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Power cut in Lower Chhakdayal and Patgaihar today
शिमला। राजधानी में आज से दो दिन तक पावर कट लगने जा रहा है। इस कारण शहर के अलग-अलग 14 स्थानों पर पावर कट रहेगा। यह पावर कट करीब सात घंटों तक रहेगा। विद्युत बोर्ड के अनुसार 22 केवी भट्ठाकुफर जगरोटी फीडर पर 14 अक्तूबर को लोअर छकड़याल, आईवीवाई स्कूल, मलूठी, बोहा, पटगैहर, भट्ठाकुफर चौक और आसपास के इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके अलावा ढली बाईपास, लंबीधार, बातिश कॉलोनी, हैलीपैड, बनरेड, टिला, ढली बाजार, वुडरिना होटल समेत आसपास के इलाकों में सुबह 10 से शाम 5:00 बजे तक बिजली कट रहेगा। यह जानकारी विद्युत उपमंडल ढली के सहायक कार्यकारी अभियंता शुभम चौहान ने दी।
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