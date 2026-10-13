Shimla News: डाक विभाग ने जिले में लगाए आधार शिविर
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जिले में डाक विभाग के शिमला मंडल की ओर से राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत मंगलवार को 24 स्थानों पर आधार कैंप लगाए गए। इन शिविरों का जिले के लोगों ने लाभ उठाया। इस दौरान लोगों ने अपनी आधार संबंधित त्रुटियां ठीक करवाईं। कई लोगों ने नए आधार बनवाने के साथ आधार अपडेट भी करवाए। यह शिविर जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बजहोल, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्यारकोटी, बसंतपुर, क्रेसेंट पब्लिक स्कूल टुटू, देवगढ़, लकाधार, रोहड़ू, एपीजी विवि, ढली, चिड़गांव, खराहन, सतोग, धर्मपुर मधान, समरहिल, जुब्बल और चौपाल स्कूल में लगाए गए। संवाद
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