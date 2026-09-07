Shimla News: अंडर-14 प्रतियोगिता में पोर्टमोर और माउंट स्कूल शिवालिक जीते
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:59 PM IST
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कबड्डी मैच में किया दमदार प्रदर्शन, पोर्टमोर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टुटू को हराकर फाइनल में बनाई जगह
माउंट शिवालिक की टीम ने छोटा शिमला को हराया
बैडमिंटन प्रतियोगिता में शोघी स्कूल की टीम जीती
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पाहल में सोमवार को खंड स्तरीय अंडर-14 गर्ल्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बैडमिंटन, कबड्डी, योग और भाषण सहित विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की गईं।
कबड्डी में पोर्टमोर और माउंट शिवालिक स्कूलों की टीमों ने फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन प्रतियोगिता में शोघी ने जीत हासिल की। वहीं कबड्डी के एक अन्य मैच में जीएसएस टुटू विजयी रहा। कबड्डी के सेमीफाइनल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टुटू को हराकर फाइनल में जगह पक्की की। दूसरे कबड्डी सेमीफाइनल में माउंट शिवालिक की टीम ने छोटा शिमला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पाहल को हराया। शोघी की टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया। एक अन्य कबड्डी मैच में जीएसएस टुटू ने जीएचएस बमोत को मात दी। टुटू की टीम भी अगले दौर में पहुंच गई। प्रतियोगिता में खेल स्पर्धाओं के साथ-साथ शाम को योग एवं भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इन आयोजनों में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खंड शिमला के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने सभी स्पर्धाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।
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माउंट शिवालिक की टीम ने छोटा शिमला को हराया
बैडमिंटन प्रतियोगिता में शोघी स्कूल की टीम जीती
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पाहल में सोमवार को खंड स्तरीय अंडर-14 गर्ल्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बैडमिंटन, कबड्डी, योग और भाषण सहित विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की गईं।
कबड्डी में पोर्टमोर और माउंट शिवालिक स्कूलों की टीमों ने फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन प्रतियोगिता में शोघी ने जीत हासिल की। वहीं कबड्डी के एक अन्य मैच में जीएसएस टुटू विजयी रहा। कबड्डी के सेमीफाइनल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टुटू को हराकर फाइनल में जगह पक्की की। दूसरे कबड्डी सेमीफाइनल में माउंट शिवालिक की टीम ने छोटा शिमला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पाहल को हराया। शोघी की टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया। एक अन्य कबड्डी मैच में जीएसएस टुटू ने जीएचएस बमोत को मात दी। टुटू की टीम भी अगले दौर में पहुंच गई। प्रतियोगिता में खेल स्पर्धाओं के साथ-साथ शाम को योग एवं भाषण प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इन आयोजनों में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खंड शिमला के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने सभी स्पर्धाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।
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