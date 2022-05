{"_id":"626ec21123be7567ca160dd5","slug":"politics-sukhwinder-sukhu-s-shakti-pradarshan-a-day-before-pratibha-singh-took-over","type":"story","status":"publish","title_hn":"सियासत: प्रतिभा सिंह के पदभार संभालने से एक दिन पहले सुखविंद्र सुक्खू का शक्ति प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 02 May 2022 02:02 AM IST