Shimla News: खलीनी-बिहार सड़क पर मिट्टी के ढेर
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। खलीनी-बिहार लिंक रोड पर सड़क किनारे और मार्ग पर जमा की गई मिट्टी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार की ओर से मिट्टी इकट्ठा करने से सड़क संकरी हो गई है। इससे न केवल जाम लग रहा है, बल्कि वाहन चालकों को हादसे का खतरा बना है। स्थानीय निवासी प्रेम लाल ठाकुर, हरविंदर शर्मा, रिंकू, अनिल, अरुण और वीरेंद्र ने बताया कि सड़क को चौड़ा करने के दौरान आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए। लोगों ने मांग की है कि सड़क पर जमा मिट्टी को तुरंत हटाया जाए। संवाद
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