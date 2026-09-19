Shimla News: ने कश्मीर में काशहिम कार्यक्रम में डाली नाटी
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के सेंट थॉमस स्कूल शिमला के विद्यार्थियों ने कश्मीर में काशहिम सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिमाचली नाटी की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य हिमाचल और कश्मीर की लोक संस्कृतियों को करीब लाना था। कार्यक्रम का आयोजन टिंडेल बिस्को एंड मैलिंसन सोसायटी और सेंट थॉमस स्कूल शिमला ने संयुक्त रूप से किया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार इस कार्यक्रम में स्कूल के 30 विद्यार्थियों और पांच शिक्षकों ने हिमाचली लोक परंपराओं और नृत्यों की प्रस्तुति दी। स्कूल प्रबंधन के अनुसार आईजीपी कश्मीर जोन सुजीत कुमार ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर डायोसिस ऑफ अमृतसर के बिशप मनोज चरण और सेंट थॉमस स्कूल शिमला की प्रधानाचार्य शैरन नंदा भी मौजूद रहे। संवाद
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