पेंशनरों के एरियर का जल्द करें भुगतान : फोरम
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम ने लंबित वित्तीय लाभों और एरियर के जल्द भुगतान की मांग की है। फोरम की मासिक बैठक वीरवार को शिमला में हुई। बैठक में शिमला जिले के करीब 40 पेंशनरों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता फोरम के अध्यक्ष एसएन कपूर की अध्यक्षता में हुई। फोरम के महासचिव टीआर गुप्ता और केंद्रीय कार्यकारिणी के अतिरिक्त महासचिव चेतराम शर्मा ने कहा कि एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभीतक वितीय लाभ नहीं मिले हैं। इनमें लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और कम्यूटेड पेंशन शामिल हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अपने धन से वंचित रखना अन्यायपूर्ण है। फोरम ने मांग की कि पेंशन एरियर के लिए 30 जून 2025 की कट-ऑफ तिथि को 31 मार्च 2026 की जाए। फोरम ने विद्युत बोर्ड पेंशनरों के मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति के लंबित मामलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो भविष्य में आंदोलन और तेज होगा। संवाद
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