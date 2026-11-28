{"_id":"6b0abe4eced8bea3b60d6c25","slug":"order-issued-to-repay-27000-lent-to-a-servant-shimla-news-c-19-sml1002-826585-2026-11-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: नौकर को उधार दिए 27 हजार लौटाने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: नौकर को उधार दिए 27 हजार लौटाने का आदेश

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 28 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

