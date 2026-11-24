Shimla News: सभ्यताओं के संवाद पर आज
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। दुनिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, वैचारिक मतभेद और सांस्कृतिक विभाजन के बीच सभ्यताओं के आपसी संवाद तथा सहयोग की संभावनाओं पर 25 नवंबर को मंथन होगा। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (एडवांस्ड स्टडी) शिमला और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से 11वां रवींद्रनाथ टैगोर स्मृति व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। इसका विषय टैगोर : सभ्यतागत विश्व व्यवस्था के प्रवर्तक रखा गया है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष स्वामीनाथन गुरु मूर्ति व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे नई दिल्ली स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सभागार में आयोजित होगा। संवाद
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