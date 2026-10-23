{"_id":"6adb749ab149ce0bae03d940","slug":"officials-should-expedite-the-investigation-of-pending-criminal-cases-shimla-news-c-19-sml1002-808853-2026-10-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: लंबित आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाएं अधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: लंबित आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाएं अधिकारी

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

