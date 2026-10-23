Shimla News: सुन्नी से भरें मिठाइयों के 10 सैंपल
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। त्योहारी सीजन में लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली मिठाइयां उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को सुन्नी बाजार का दौरा किया। इस दौरान मिठाइयों के 10 सैंपल जांच के लिए भरे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रिया नेगी की अगुवाई में पहुंची टीम ने मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इनमें डोडा बर्फी, प्लेन बर्फी, मोतीचूर के लड्डू, बेसन की मिठाई और गुलाब जामुन शामिल हैं। ढाबा संचालकों को खाद्य तेल को दो से तीन बार से अधिक इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई। खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग के सहायक आयुक्त धर्मेंद्र चौहान ने कहा कि लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना विक्रेताओं की जिम्मेदारी है। विभाग की ओर से लिए गए सैंपल यदि निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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