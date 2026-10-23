फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Protest demanding the dismissal of the Election Commissioner

Shimla News: चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग पर प्रदर्शन

Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Protest demanding the dismissal of the Election Commissioner
सीटू ने डीसी कार्यालय के बाहर बोला हल्ला
विज्ञापन

एसआईआर पर रोक लगाने का किया आग्रह
हटाए पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से बर्खास्त करने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर सीटू समेत अन्य संगठनों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग उठाई गई।


प्रदर्शनकारियों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल करने की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग की संवैधानिक और स्वायत्त भूमिका बहाल करने पर भी जोर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद सार्वभौमिक मताधिकार पर टिकी है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। उन्होंने मतदाता सूचियों में किए जा रहे बदलावों और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर जनता का विश्वास कमजोर होने से लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। प्रदर्शन में संजय चौहान, विजेंद्र मेहरा, जगत राम, फालमा चौहान, जगमोहन ठाकुर, जयशिव, अमित कुमार, बालक राम, विवेक कश्यप, महेश वर्मा, रमाकांत मिश्रा और रंजना जरेट सहित अन्य लोग शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें