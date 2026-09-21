Shimla News: अफसर व कर्मचारी सीखेंगे एडवांस मीटरिंग के गुर
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी की नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिल्ली स्थित टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के लर्निंग सेंटर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा है। इसको लेकर सोमवार को सभी प्रतिभागी दिल्ली पहुंच गए और इसके बाद उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो गया। बिजली बोर्ड के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी आरडीएसएस के तहत आधुनिक बिजली वितरण व्यवस्था से जुड़ी तकनीकों की जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रशिक्षण के लिए बिलासपुर, हमीरपुर, नादौन-बड़सर और कुल्लू क्षेत्र से अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया है। वहीं स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षण के लिए शिमला, बड़सर, नगरोटा बगवां, जोगिंद्रनगर और कुल्लू से अधिकारियों की टीम भेजी है। यह टीम करीब तीन दिनों तक प्रशिक्षण लेगी। संवाद
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