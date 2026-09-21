{"_id":"6ab142a727a15987bd047f55","slug":"officers-and-employees-will-learn-the-tricks-of-advanced-metering-shimla-news-c-19-sml1002-790205-2026-09-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: अफसर व कर्मचारी सीखेंगे एडवांस मीटरिंग के गुर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: अफसर व कर्मचारी सीखेंगे एडवांस मीटरिंग के गुर

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

