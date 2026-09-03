Shimla News: टीबी मरीजों के लिए वितरित किए पोषण किट
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
शिमला। रोटरी क्लब ने शिमला हिल क्वींस ने वीरवार को प्रोजेक्ट उत्थान के तहत टीबी मरीजों के लिए 20 पोषण किट वितरित किए। यह किट संजौली, छोटा शिमला और खलीनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सौंपे गए। इस दौरान क्लब ने संजौली में 10 किट, छोटा शिमला में 6 किट और खलीनी में 4 किट वितरित किए। इस पहल के लिए 33 सदस्यों और एक गुमनाम दाता ने 22,680 रुपये का योगदान दिया। वित्तीय प्रबंधन में माला मेयर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान क्लब अध्यक्ष हरप्रीत सैम्बी के साथ पूजा गोयल, सीमा शर्मा, मीना चंदेल, शिवानी डोगर, कार्तिका बेरी और शिवानी कंवर भी उपस्थित थीं। संवाद
विज्ञापन