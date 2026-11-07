Shimla News: राजधानी में हर घर में लगेगी अब नई क्यूआर प्लेट
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:59 PM IST
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खास खबर
शहर के कुछ वार्डों में पहले से लगी प्लेट को हटाएगा नगर निगम, दावा-नई प्लेट से मिलेंगी ज्यादा सेवाएं
कूड़ा, टैक्स, बिजली व पानी बिल कर सकेंगे जमा
दो वार्डों में पूरा हो चुका था प्लेट लगाने का काम
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के 36 हजार से ज्यादा भवनों में अब नगर निगम की ओर से तैयार की गई क्यूआर कोड प्लेट नहीं लगेगी। इनकी जगह शहरी विकास विभाग यूनिक आईडी वाली क्यूआर कोड प्लेट लगाएगा।
नगर निगम ने वार्डों में अपनी क्यूआर कोड प्लेट लगाने का काम रोक दिया है। खास बात यह है कि नई प्लेट लगाने के एवज में अब शहरवासियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यही नहीं नई प्लेट में पहले से ज्यादा सुविधाएं भी लोगों को मुहैया करवाई जाएंगी। इसमें कूड़ा बिल, टैक्स के साथ अब बिजली, पानी समेत अन्य सेवाओं के बिल जमा करने की भी सुविधाएं मिलेंगी। शहरी विकास विभाग की ओर से इस बारे में नगर निगम को दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। इन निर्देशों के बाद नगर निगम ने दो वार्डों के बाद बाकी इलाकों में अपनी प्लेटें लगाने का काम बंद कर दिया है।
शहर में बने हर भवन की अपनी अलग पहचान हो, इसके लिए नगर निगम ने पिछले साल क्यूआर कोड प्लेट लगाने का फैसला लिया था। इस प्लेट में लगने वाले क्यूआर कोड में संबंधित भवन का पूरा रिकॉर्ड शामिल होना है। इसे स्कैन करते ही भवन की पूरी जानकारी उपलब्ध होनी है। इसे निगम ने पहले चरण में कूड़ा शुल्क से जोड़ने का फैसला लिया था। इसके बाद टैक्स बिल से इसे जोड़ा जाना था। क्यूआर कोड स्कैन करते ही लोगों को घर बैठे ही अपने कूड़ा और टैक्स बिल जमा करने की सुविधा मिलनी है। इसके अलावा सुबह हर घर से कूड़ा उठे, इसके लिए सैहब कर्मियों को इसे स्कैन करना अनिवार्य किया जाना है। अब अन्य सेवाएं भी नई प्लेट में मिलेंगी।
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अब तक समरहिल, भराड़ी में लगाई थी प्लेट
नगर निगम ने शहर के दो वार्डों भराड़ी और समरहिल से इस प्लेट को पायलट आधार पर लगाने का काम शुरू किया था। कुछ दिन पहले ही यह काम पूरा हुआ है। इसमें हर घर के बाहर लगी क्यूआर प्लेट के एवज में लोगों से सौ रुपये प्रति प्लेट शुल्क वसूला गया है। अभी इन प्लेट से सेवाएं मिलनी शुरू भी नहीं हुई है कि निगम इनकी जगह अब दूसरी प्लेट लगाएगा। निगम प्रशासन के अनुसार दो वार्डों के पांच हजार से ज्यादा लोगों से प्लेट लगाने का जो शुल्क वसूला गया है, उसे वापस करने पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा।
लोगों से नहीं लेंगे अब शुल्क
शहर में अब शहरी विकास विभाग की ओर से तैयार की जाने वाली क्यूआर कोड प्लेट लगाई जाएंगी। इसके एवज में आम जनता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जल्द ही इन्हें लगाने का काम शुरू किया जाएगा।
-सुरेंद्र चौहान, महापौर नगर निगम शिमला।
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शहर के कुछ वार्डों में पहले से लगी प्लेट को हटाएगा नगर निगम, दावा-नई प्लेट से मिलेंगी ज्यादा सेवाएं
कूड़ा, टैक्स, बिजली व पानी बिल कर सकेंगे जमा
दो वार्डों में पूरा हो चुका था प्लेट लगाने का काम
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के 36 हजार से ज्यादा भवनों में अब नगर निगम की ओर से तैयार की गई क्यूआर कोड प्लेट नहीं लगेगी। इनकी जगह शहरी विकास विभाग यूनिक आईडी वाली क्यूआर कोड प्लेट लगाएगा।
नगर निगम ने वार्डों में अपनी क्यूआर कोड प्लेट लगाने का काम रोक दिया है। खास बात यह है कि नई प्लेट लगाने के एवज में अब शहरवासियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यही नहीं नई प्लेट में पहले से ज्यादा सुविधाएं भी लोगों को मुहैया करवाई जाएंगी। इसमें कूड़ा बिल, टैक्स के साथ अब बिजली, पानी समेत अन्य सेवाओं के बिल जमा करने की भी सुविधाएं मिलेंगी। शहरी विकास विभाग की ओर से इस बारे में नगर निगम को दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। इन निर्देशों के बाद नगर निगम ने दो वार्डों के बाद बाकी इलाकों में अपनी प्लेटें लगाने का काम बंद कर दिया है।
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शहर में बने हर भवन की अपनी अलग पहचान हो, इसके लिए नगर निगम ने पिछले साल क्यूआर कोड प्लेट लगाने का फैसला लिया था। इस प्लेट में लगने वाले क्यूआर कोड में संबंधित भवन का पूरा रिकॉर्ड शामिल होना है। इसे स्कैन करते ही भवन की पूरी जानकारी उपलब्ध होनी है। इसे निगम ने पहले चरण में कूड़ा शुल्क से जोड़ने का फैसला लिया था। इसके बाद टैक्स बिल से इसे जोड़ा जाना था। क्यूआर कोड स्कैन करते ही लोगों को घर बैठे ही अपने कूड़ा और टैक्स बिल जमा करने की सुविधा मिलनी है। इसके अलावा सुबह हर घर से कूड़ा उठे, इसके लिए सैहब कर्मियों को इसे स्कैन करना अनिवार्य किया जाना है। अब अन्य सेवाएं भी नई प्लेट में मिलेंगी।
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अब तक समरहिल, भराड़ी में लगाई थी प्लेट
नगर निगम ने शहर के दो वार्डों भराड़ी और समरहिल से इस प्लेट को पायलट आधार पर लगाने का काम शुरू किया था। कुछ दिन पहले ही यह काम पूरा हुआ है। इसमें हर घर के बाहर लगी क्यूआर प्लेट के एवज में लोगों से सौ रुपये प्रति प्लेट शुल्क वसूला गया है। अभी इन प्लेट से सेवाएं मिलनी शुरू भी नहीं हुई है कि निगम इनकी जगह अब दूसरी प्लेट लगाएगा। निगम प्रशासन के अनुसार दो वार्डों के पांच हजार से ज्यादा लोगों से प्लेट लगाने का जो शुल्क वसूला गया है, उसे वापस करने पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा।
लोगों से नहीं लेंगे अब शुल्क
शहर में अब शहरी विकास विभाग की ओर से तैयार की जाने वाली क्यूआर कोड प्लेट लगाई जाएंगी। इसके एवज में आम जनता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जल्द ही इन्हें लगाने का काम शुरू किया जाएगा।
-सुरेंद्र चौहान, महापौर नगर निगम शिमला।