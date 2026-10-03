मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नोगली में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़े एलान किए। कहा कि आगामी छह माह में चार हजार और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार एक नीति तैयार करने पर कार्य कर रही है, जिसे आने वाले समय में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसी माह अपना परिवार, सुखी परिवार योजना लागू करने जा रही है। वहीं दक्षिण-पश्चिम मानसून शनिवार को सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश से विदा हो गया। प्रदेश में अब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में लगातार चार दिन बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। उधर, हिमाचल प्रदेश में लंबे वीकेंड पर पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। लंबे वीकेंड के चलते प्रदेश में सैलानियों का सैलाब आ गया, जिससे जगह-जगह ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इसी तरह मनाली से पठानकोट जा रही एचआरटीसी की बस शनिवार सुबह कुल्लू के बाशिंग में सड़क पर पलट गई। हादसे में छह लोग घायल हो गए आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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