Shimla News: हिमाचल प्रदेश विवि में मूट कोर्ट प्रतियोगिता शुरू

प्रतियोगिता में पांच से अधिक राज्यों के 30 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार बहस का विषय महिला आरक्षण विधेयक रखा है। इसके लिए विधि विभाग में छह न्यायालय कक्ष तैयार किए हैं जहां प्रतिभागी न्यायालयीन कार्यवाही की तर्ज पर अपने पक्ष में कानूनी तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं।