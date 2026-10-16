Shimla News: शिमला एयरपोर्ट पर हुआ मॉक ड्रिल का आयोजन
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जुब्बड़हट्टी स्थित शिमला एयरपोर्ट पर शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इसमें गेट पर हमला कर परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे दो हथियारबंद डमी आतंकियों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) द्वारा मारते हुए दिखाया। यह अभ्यास दोपहर 12:20 से 13:40 बजे तक चला। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) चंडीगढ़ के सहायक निदेशक कृपाल सिंह के निरीक्षण में हुए इस अभ्यास की अध्यक्षता एयरपोर्ट निदेशक सतीश कुमार ने की। सीआईएसएफ के मुख्य एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी एवं सहायक कमांडेंट विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में जवानों ने भाग लिया। राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार संजीव गुप्ता के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), राज्य पुलिस, चिकित्सा दल और अग्निशमन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हुए। अभ्यास के बाद समीक्षा बैठक में सतीश कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी, आपसी तालमेल और सूचना पहुंचाने की व्यवस्था को जांचना था। ब्यूरो
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