Shimla News: रामपुर से लापता 14 वर्षीय नाबालिगसोलन से बरामद

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शिमला। रामपुर क्षेत्र से लापता 14 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने सोलन जिले के गड़कला से सकुशल बरामद कर लिया। बच्चा 5 सितंबर को घर से बिना बताए चला गया था। परिजनों की सूचना पर पुलिस थाना रामपुर में 7 सितंबर को केस दर्ज कर छानबीन शुरू की गई। पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर तलाश के साथ संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को बच्चे का पता गड़कला में चला, जहां से उसे सुरक्षित बरामद कर लिया गया। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्चे को उसकी माता के सुपुर्द कर दिया गया। संवाद