{"_id":"626e7946f702f9038169c222","slug":"minister-again-forgot-the-path-of-bjp-state-office-deepakmal","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: मंत्री फिर भूले भाजपा प्रदेश कार्यालय दीपकमल की राह, जानें पूरा मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 03 May 2022 10:35 AM IST