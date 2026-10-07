कुल्लू के एक घर में लगी आग: भीषण लपटें देख सहम गए लोग, अग्निकांड में जल गया सबकुछ; परिवार हुआ बेघर

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आग लगने की खबर से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि, मकान लकड़ी का बना होने के कारण आग बहुत तेजी से फैली। विज्ञापन



प्रत्यक्षदर्शी लालचंद ठाकुर ने बताया कि धारा निवासी जय चंद के मकान में आग कैसे लगी, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। उन्होंने पुष्टि की कि एक घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। बुधवार तड़के करीब 5:00 बजे धारागाड़ गांव में यह अग्निकांड हुआ। आग लगने की खबर से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि, मकान लकड़ी का बना होने के कारण आग बहुत तेजी से फैली।प्रत्यक्षदर्शी लालचंद ठाकुर ने बताया कि धारा निवासी जय चंद के मकान में आग कैसे लगी, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। उन्होंने पुष्टि की कि एक घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। बुधवार तड़के करीब 5:00 बजे धारागाड़ गांव में यह अग्निकांड हुआ। विज्ञापन विज्ञापन कुल्लू जिले की तीर्थन घाटी में स्थित धारागाड़ गांव में बुधवार की सुबह एक दुखद घटना हुई। सुबह करीब 5:00 बजे एक घर अचानक आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते लकड़ी का बना यह मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस भीषण अग्निकांड में पीड़ित परिवार का घर और उसमें रखा सारा सामान नष्ट हो गया।

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आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही समय में पूरा मकान जल गया। पीड़ित परिवार का सब कुछ इस आग में स्वाहा हो गया। घर के अंदर रखा फर्नीचर, कपड़े, अनाज और अन्य घरेलू सामान भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। परिवार अब बेघर हो गया है और उनके पास रहने के लिए कोई सहारा नहीं बचा है। यह घटना गांव के लिए एक बड़ी त्रासदी बन गई है।

आग लगने की सूचना मिलते ही गांव के लोग तुरंत एकजुट हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। बाल्टियों और अन्य उपलब्ध साधनों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि ग्रामीणों के सारे प्रयास विफल हो गए।

इस हृदय विदारक घटना के बाद पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है। उनके पास अब न तो सिर छिपाने के लिए छत है और न ही दैनिक उपयोग का कोई सामान। प्रत्यक्षदर्शी लालचंद ठाकुर ने सरकार और प्रशासन से तत्काल राहत उपलब्ध कराने की मांग की है।