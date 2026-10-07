हिमाचल: अटल टनल का दीदार करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू, हिडिंबा मंदिर में लेंगी आशीर्वाद; ट्रैफिक प्लान भी जानें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी। इसके बाद वह ढूंगरी स्थित प्रसिद्ध हिडिंबा मंदिर पहुंचकर माता हिडिंबा के दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति के मनाली दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद कर दिया है। अटल टनल और हिडिंबा मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अटल टनल का दौरा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले जून 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अटल टनल रोहतांग और लाहौल पहुंचे थे।

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सुरक्षा में तैनात रहेंगे 600 जवान

राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए करीब 600 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। मनाली से अटल टनल और मनाली से हिडिंबा मंदिर तक के मार्ग पर जगह-जगह पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई स्थानों पर नाके लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही के दौरान जरूरत के अनुसार यातायात को रोका या डायवर्ट किया जाएगा। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और निर्धारित ट्रैफिक प्लान के अनुसार ही यात्रा करें।



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पर्यटक दोपहर तक अटल टनल की ओर न जाएं

राष्ट्रपति के अटल टनल दौरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से बुधवार को प्रतिबंधित अवधि के दौरान अटल टनल की ओर घूमने का कार्यक्रम नहीं बनाने की अपील की है। प्रशासन की ओर से पहले जारी व्यवस्था के अनुसार पलचान से अटल टनल रोहतांग की ओर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। आपातकालीन और सुरक्षा से जुड़े वाहनों को आवश्यक छूट दी गई है। लाहौल की ओर जाने वाले पर्यटक परिस्थितियों के अनुसार रोहतांग दर्रा मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशासन ने पर्यटकों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और प्रतिबंधित समय में अटल टनल की ओर जाने से बचने को कहा है।

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हिडिंबा मंदिर जाने वाले रास्ते पर भी असर

राष्ट्रपति अटल टनल से लौटने के बाद हिडिंबा मंदिर जाएंगी। उनके मंदिर दौरे के दौरान भी मनाली के कई हिस्सों में यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी। रामबाग, घटोत्कच चौक, मनालसु और लॉग हट्स चौक सहित प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा नाके लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने के बाद संबंधित मार्गों पर यातायात सामान्य किया जाएगा।

यह रहेगा ट्रैफिक प्लान

1. सुबह 6:30 बजे से

सिस्सू और गुफा होटल में नाके लगाए जाएंगे। लाहौल से मनाली की ओर आने वाले वाहनों को रोहतांग मार्ग से भेजा जाएगा। अटल टनल से सामान्य वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।



2. सुबह 7:00 बजे से

ग्रीन टैक्स बैरियर पर नाका लगाया जाएगा। लाहौल की ओर जाने वाले भारी वाहनों और ट्रकों को यहीं रोका जाएगा।



3. सुबह 8:30 बजे के बाद

रामबाग चौक, मनालसु, मिशन चौक, ओल्ड मनाली पुल, भूतनाथ चौक, वशिष्ठ चौक, नेहरूकुंड, पलचान चौक और पलचान पुल पर नाके लगाए जाएंगे। जरूरत के अनुसार वाहनों को रोका जाएगा।



4. सुबह 9:10 बजे के बाद

राष्ट्रपति का काफिला सर्किट हाउस मनाली से अटल टनल की ओर रवाना होगा। काफिला पलचान से आगे निकलने के करीब पांच मिनट बाद पीछे की ओर यातायात सामान्य किया जाएगा। हालांकि, पलचान से आगे अटल टनल की दिशा में सामान्य और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार नियंत्रित रहेगी।



5. दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक

राष्ट्रपति के हिडिंबा मंदिर दौरे के दौरान रामबाग, घटोत्कच चौक, मनालसु और लॉग हट्स चौक में नाके लगाए जाएंगे। काफिले की वापसी के बाद यातायात फिर सामान्य किया जाएगा।



6. 8 अक्तूबर को वापसी

राष्ट्रपति 8 अक्तूबर की सुबह हिमाचल से रवाना होंगी। उनके प्रस्थान के दौरान भी आलू ग्राउंड और मनालसु, मिशन चौक, ओल्ड मनाली पुल, भूतनाथ चौक, वशिष्ठ चौक और नेहरूकुंड सहित कई स्थानों पर सुरक्षा नाके लगाए जाएंगे।