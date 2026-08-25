Shimla News: विद्यार्थियों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय महाविद्यालय संजौली में जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। ईको क्लब और रेड रिबन क्लब ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम किया। विश्व रिकॉर्ड साइकिलिस्ट एवं मानवतावादी सोमेन देबनाथ ने विद्यार्थियों से अनुभव साझा किए। उन्होंने साइकिल से 191 देशों और सातों महाद्वीपों की यात्रा की है। उन्होंने एड्स जागरूकता, स्वस्थ जीवनशैली और प्रकृति संरक्षण पर जानकारी दी। विद्यार्थियों को पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य प्रो. भारती भागड़ा ने उनका आभार जताया। संवाद
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