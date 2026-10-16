Shimla News: एनएमएनएफ के तहत सीखे प्राकृतिक खेती के गुर
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:51 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:51 PM IST
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शिमला। जिले में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू में जुब्बल तहसील के 125 किसानों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों, इसके लाभों और खेती में स्थानीय संसाधनों के उपयोग की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र, रोहड़ू के प्रभारी सुधीर, परियोजना निदेशक आत्मा देवी चंद कश्यप और वरिष्ठ वैज्ञानिक उषा शर्मा उपस्थित रहे। परियोजना निदेशक आत्मा देवी चंद कश्यप ने किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों को समझने और वैज्ञानिक मार्गदर्शन के अनुसार उन्हें अपने खेतों में अपनाने के लिए प्रेरित किया। संवद
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