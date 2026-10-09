Shimla News: महिला वॉलीबॉल में एलबीएस कॉलेज सरस्वतीनगर ने हासिल किया दूसरा स्थान

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संवाद न्यूज एजेंसी



रोहड़ू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप में लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर (सावड़ा) की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। छात्राओं के प्रदर्शन से कॉलेज प्रबंधन में उत्साह है। प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 महाविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। मेजबान महाविद्यालय की टीम ने बेहतर खेल कौशल और टीम भावना का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में सरस्वतीनगर कॉलेज की टीम का सामना धर्मशाला कॉलेज की टीम से हुआ। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल करने पर महाविद्यालय में खुशी का माहौल है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. पूनम मेहता ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेलों में इस तरह की उपलब्धियां अन्य विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने टीम के मार्गदर्शन और प्रतियोगिता के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शारीरिक शिक्षा शिक्षक एवं आयोजन सचिव डॉ. दिग्विजय चौहान के प्रयासों की भी सराहना की।