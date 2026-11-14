Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Karma won the title of Mr. SPS, and Ridhima won the title of Miss SPS.

Shimla News: कार्मा ने मिस्टर और रिधिमा ने जीता मिस एसपीएस का ताज

Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Karma won the title of Mr. SPS, and Ridhima won the title of Miss SPS.
शिमला पब्लिक स्कूल में हुआ विदाई समारोह
विज्ञापन

नाटी, पंजाबी और बॉलीवुड प्रस्तुतियों से बांधा समां
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। शिमला पब्लिक स्कूल खलीनी में शनिवार को दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने पहाड़ी नाटी, पंजाबी और बॉलीवुड नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांधा।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मिस्टर और मिस एसपीएस का चयन रहा। इसमें कार्मा कुंगा को मिस्टर एसपीएस और रिधिमा ठाकुर को मिस एसपीएस के खिताब से नवाजा गया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में विद्यालय के निदेशक प्रतिंदर सिंह, शैक्षणिक प्रमुख रीना सिंह, प्रशासनिक प्रमुख पृथ्वी सिंह और प्रधानाचार्य सरला कांत शामिल रहे। समारोह में विद्यार्थियों को विभिन्न विशेष उपाधियों से भी सम्मानित किया। वेल ड्रेस्ड की उपाधि पार्थ धीमान और नव्या चौहान को, अर्ली बर्ड का खिताब वंश संदल को तथा बेस्ट स्माइल की उपाधि हिमांशु कश्यप तथा नेहल जालटा को दी गई।
विज्ञापन


वहीं मोस्ट कॉन्फिडेंट वॉक के लिए ध्रुव शर्मा और डिकित लामो को सम्मानित किया गया। इसके अलावा यजस ठाकुर को मिस्टर करिश्मेटिक, गर्व को मिस्टर पॉलाइटनेस पर्सोनिफाइड और कृतिका ठाकुर को एक्सीलेंट ओरेटर स्किल्स की उपाधि से नवाजा गया। अंत में विद्यालय के निदेशक प्रतिंदर सिंह और प्रधानाचार्य सरला कांत ने विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें