सरकारी नाैकरी: स्वास्थ्य विभाग में 228 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती शुरू, 158 नए पद भी होंगे सृजित

खास तौर पर नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, क्षेत्रीय और जोनल अस्पतालों तथा अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का तर्क है कि चिकित्सकों की संख्या बढ़ने से मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी और मौजूदा चिकित्सकों पर काम का दबाव भी कम होगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सरकार ने इसी माह 194 चिकित्सकों की नियुक्ति की है। इनमें 118 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और सीनियर रेजिडेंसी पूरी करने के बाद इन चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्ति दी गई है। विभाग के मुताबिक इनकी तैनाती नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, क्षेत्रीय व जोनल अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में की गई है।