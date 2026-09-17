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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   hp Govt Job: Recruitment of 228 Medical Officers in the Health Department begins; 158 new posts will also be c

सरकारी नाैकरी: स्वास्थ्य विभाग में 228 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती शुरू, 158 नए पद भी होंगे सृजित

Thu, 17 Sep 2026 09:28 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 17 Sep 2026 09:28 PM IST
सार

 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 228 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।  मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देर्शों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में 70 बैकलॉग पदों के साथ 158 नए पद भरे जाएंगे।

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hp Govt Job: Recruitment of 228 Medical Officers in the Health Department begins; 158 new posts will also be c
स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 228 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देर्शों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में 70 बैकलॉग पदों के साथ 158 नए पद भरे जाएंगे। विभाग ने इन पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। नई भर्ती से खाली पदों के साथ बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने की तैयारी है।

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खास तौर पर नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, क्षेत्रीय और जोनल अस्पतालों तथा अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का तर्क है कि चिकित्सकों की संख्या बढ़ने से मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी और मौजूदा चिकित्सकों पर काम का दबाव भी कम होगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सरकार ने इसी माह 194 चिकित्सकों की नियुक्ति की है। इनमें 118 विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और सीनियर रेजिडेंसी पूरी करने के बाद इन चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्ति दी गई है। विभाग के मुताबिक इनकी तैनाती नागरिक अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, क्षेत्रीय व जोनल अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में की गई है।

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चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के तहत गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सहायक प्रोफेसर (सुपर स्पेशियलिटी) के एक पद को पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इससे मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दे रही है। नई भर्ती और नियुक्तियों से रिक्त पद भरने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा मरीजों को घर-द्वार के नजदीक बेहतर और सुलभ उपचार उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।

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