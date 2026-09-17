बिलासपुर: वुशू में घुमारवीं कॉलेज के लड़के, ठियोग कॉलेज की लड़कियां ओवरऑल चैंपियन

स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में अंतर महाविद्यालय वुशू चैंपियनशिप में मेजबान कॉलेज ने पुरुषों की ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। दो दिन तक चली प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 महाविद्यालयों की 29 टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। महिला वर्ग की ओवरऑल चैंपियनशिप ठियोग कॉलेज ने जीती। पुरुष वर्ग में घुमारवीं के खिलाड़ियों ने 52, 60 और 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। 48, 56, 80, 100 और 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में रजत पदक हासिल किए, जबकि 65, 70 और 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते।

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ओवरऑल चैंपियनशिप में घुमारवीं कॉलेज पहले, राजकीय महाविद्यालय सोलन दूसरे और हमीरपुर व रामपुर कॉलेज संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में ठियोग कॉलेज ने ओवरऑल खिताब जीता। घुमारवीं और रामपुर कॉलेज संयुक्त रूप से दूसरे तथा सोलन कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा। मेजबान कॉलेज की महिला खिलाड़ियों ने 65 और 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण, 52 किलोग्राम में रजत तथा 48 और 56 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते। समापन समारोह में बिलासपुर कॉलेज के प्राचार्य ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।