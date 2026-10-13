फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Kalibari temple resonated with hymns like 'Na Roll Maaiye Main Rool Gayiyan'

Shimla News: न रोल माइये मैं रुल गइयां भजनों से गूंजा कालीबाड़ी मंदिर

Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Kalibari temple resonated with hymns like 'Na Roll Maaiye Main Rool Gayiyan'
तारादेवी में सात हजार और कालीबाड़ी मंदिर में साढ़े तीन हजार श्रद्धालुओं ने नवाया शीश
विज्ञापन

कालीबाड़ी मंदिर में सुबह 6:30 बजे हुई पूजा-अर्चना
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी में तीसरे नवरात्र पर मां के दरबारों में हजारों श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचे। शहर के कालीबाड़ी मंदिर में महिलाओं के भजन-कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। तारादेवी में सात हजार और कालीबाड़ी मंदिर में साढ़े तीन हजार श्रद्धालुओं ने शीश नवाया।
नवरात्र पर मंदिर परिसर न रोल माइये मैं रुल गइयां, तेरा दरबार भुल गइयां जैसे भजनों से गूंज उठा।कालीबाड़ी मंदिर में सुबह 6:30 बजे मां चंद्रघंटा के स्वरूप का शृंगार करने के बाद पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। दोपहर की आरती के समय भी सैकड़ों श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने भजन-कीर्तन किया। ढोलक, हारमोनियम और चिमटे की थाप पर श्रद्धालु खूब झूमे। मंदिर में दोपहर साढ़े बारह बजे से भंडारा भी शुरू हो गया था। दोपहर से शाम तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं शहर के तारादेवी मंदिर में सुबह 5:30 बजे मां की विशेष पूजा की गई और छह बजे आरती हुई।
विज्ञापन

मंदिर के कपाट खुलते ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों का दर्शनों के लिए पहुंचना शुरू हो गया। तारादेवी मंदिर के मुख्य पुजारी कमलेश शर्मा ने बताया कि मंदिर में सुबह से शाम तक करीब सात हजार श्रद्धालुओं ने माथा टेका। दिनभर मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी रही। इसके साथ ही लोग मेले का आनंद भी उठाते रहे। तारामाता और ढिंगु माता मंदिर में भी भीड़ उमड़ी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन



दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां तेज
कालीबाड़ी मंदिर की कार्यनिर्वाहक समिति के सचिव डॉ. कल्लोल प्रामानिक ने बताया कि मंदिर के हॉल में मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्य 15 अक्तूबर तक पूरा हो जाएगा। प्रतिमाओं का निर्माण बंगाल के कारीगर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मां दुर्गा के साथ माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गा पूजा महोत्सव श्रद्धाभाव और बंगाल की परंपरा के अनुसार छठे नवरात्र से शुरू होगा। 21 अक्तूबर को प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें