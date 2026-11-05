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ज्वालामुखी: विवाहिता की मौत के बाद अंतिम संस्कार के दौरान हंगामा, श्मशानघाट में पत्थरबाजी

Thu, 05 Nov 2026 05:11 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, ज्वालामुखी (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, ज्वालामुखी (कांगड़ा)। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 05:11 PM IST
सार

 कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र की भाटी बोहन पंचायत में 26 वर्षीय विवाहिता की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।

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Jwalamukhi: Uproar during the funeral of a married woman; stone pelting at the cremation ground
श्मशानघाट में पत्थरबाजी - फोटो : संवाद

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र की भाटी बोहन पंचायत में 26 वर्षीय विवाहिता की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस ने शव ससुराल पक्ष को सौंपा और अंतिम संस्कार के लिए शव को ज्वालामुखी स्थित अष्टभुजा श्मशानघाट ले जाया गया तो वहां मायके पक्ष की महिलाओं और ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिसके चलते मौके पर मौजूद पुलिस को स्थिति संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 

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जानकारी के अनुसार श्मशानघाट में अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान पहले से मौजूद मायके पक्ष की करीब 30 से 40 महिलाओं और ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। जैसे ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ी, महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ने लगी और पत्थरबाजी होने लगी। मौके पर मौजूद ज्वालामुखी पुलिस थाना प्रभारी संदीप पटियाल व उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को नियंत्रित किया और काफी मशक्कत के बाद माहौल शांत करवाया।

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इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करवाई गई। गौरतलब है कि निकिता की मौत के बाद से ही मायके और ससुराल पक्ष के बीच तनाव बना हुआ है। इससे पहले जब विवाहिता का शव लुधियाना से उसके ससुराल पहुंचा था, उस समय भी दोनों पक्षों के बीच करीब तीन से चार घंटे तक विवाद हुआ था। एएसपी नवदीप सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही विवाहिता की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।  

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