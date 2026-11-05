ज्वालामुखी: विवाहिता की मौत के बाद अंतिम संस्कार के दौरान हंगामा, श्मशानघाट में पत्थरबाजी

इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करवाई गई। गौरतलब है कि निकिता की मौत के बाद से ही मायके और ससुराल पक्ष के बीच तनाव बना हुआ है। इससे पहले जब विवाहिता का शव लुधियाना से उसके ससुराल पहुंचा था, उस समय भी दोनों पक्षों के बीच करीब तीन से चार घंटे तक विवाद हुआ था। एएसपी नवदीप सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही विवाहिता की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।