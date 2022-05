{"_id":"6292105e9697ff5a212871fd","slug":"joa-it-post-code-939-bharti-hpssc-hamirpur-cancel-candidature-of-ten-candidates","type":"story","status":"publish","title_hn":"JOA IT Bharti: अब 10 और अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द, HPSSC ने की कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रवीण कुमार, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 29 May 2022 05:00 AM IST